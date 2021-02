Napoli-Juventus 1-0, il 100esimo gol di Insigne stende i bianconeri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli si impone 1-0 al Maradona sulla Juventus grazie al rigore realizzato da Lorenzo Insigne, al 100esimo gol con la maglia dei partenopei. Un’ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla squadra di Gattuso di imporsi su quella di Pirlo nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A. Il difensore bianconero, nel tentativo di proteggere un’uscita di Szczesny su una punizione di Insigne, ha colpito sul volto Rrahmani inducendo Doveri, su segnalazione del Var, ad accordare un rigore che Insigne, che al contrario di quanto avvenuto in Supercoppa, ha trasformato il penalty al 31? del primo tempo, regalando i tre punti al Napoli che grazie a questo successo sale a 40 punti insieme a Roma e Lazio che scenderanno in campo domani, mentre la Juve ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilsi impone 1-0 al Maradona sullagrazie al rigore realizzato da Lorenzo, algol con la maglia dei partenopei. Un’ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla squadra di Gattuso di imporsi su quella di Pirlo nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A. Il difensore bianconero, nel tentativo di proteggere un’uscita di Szczesny su una punizione di, ha colpito sul volto Rrahmani inducendo Doveri, su segnalazione del Var, ad accordare un rigore che, che al contrario di quanto avvenuto in Supercoppa, ha trasformato il penalty al 31? del primo tempo, regalando i tre punti alche grazie a questo successo sale a 40 punti insieme a Roma e Lazio che scenderanno in campo domani, mentre la Juve ...

