Napoli-Juventus 1-0: i bianconeri sprecano, Gattuso si salva

Napoli-Juventus 1-0, questo il risultato finale dopo i 90 minuti regolamentari. Il Napoli batte la Juventus grazie alla rete di Lorenzo Insigne su calcio di rigore nella prima frazione di gioco. Vittoria che rilancia i partenopei e ferma la serie di 6 vittorie consecutive dei bianconeri. 

Napoli-Juventus 1-0: che partita è stata? 

Il Napoli risorge. Risorge nel momento più difficile della stagione, contro l'avversario più in forma del momento. La rete di Lorenzo Insigne, consegna la vittoria alla squadra di Gennaro Gattuso che rimane saldamente sulla panchina degli azzurri. Una gara di puro stampo difensivo dei partenopei, costretti a dover fare a meno della loro difesa titolare. La Juventus torna a casa con ...

