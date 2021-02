Napoli - Juve, le pagelle: Meret pigliatutto, 7,5. Bernardeschi corpo estraneo: 5 (Di domenica 14 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - romeoagresti : Ritmo troppo blando - eufemismo - quello proposto oggi dalla #Juve a #Napoli. Al di là di qualsiasi discorso tattic… - juventusfc : Did you know? ?? Quello che c'è da sapere su #NapoliJuve ?? - SSCMick : @LolloFata E sottolineerei lo Juventus Style nel post partita... Tuttavia, non mi illudo: la vittoria di stasera è… - AlfonsoGattabr1 : @caressafabio marito della Parodi riascoltando la telecronaca Napoli juve, ti chiedo ma che lingua hai con mulinello di 300 metri ? Buffone -