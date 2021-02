Napoli Juve 1-0 LIVE: Insigne freddissimo, la sblocca dal dischetto (Di sabato 13 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Juve si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Juve 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro Juve – I bianconeri rubano palla a centrocampo. Ronaldo si accentra e calcia col sinistro da fuori. Meret facile, blocca a terra. 14? Tiro Juve – Azione di Chiesa che sfonda a sinistra, il pallone passa prima a Morata e poi a Ronaldo che lascia a Bernardeschi che in corsa calcio alto. 23? Ammonizione Napoli – Gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro– I bianconeri rubano palla a centrocampo. Ronaldo si accentra e calcia col sinistro da fuori. Meret facile, blocca a terra. 14? Tiro– Azione di Chiesa che sfonda a sinistra, il pallone passa prima a Morata e poi a Ronaldo che lascia a Bernardeschi che in corsa calcio alto. 23? Ammonizione– Gli ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - juventusfc : Did you know? ?? Quello che c'è da sapere su #NapoliJuve ?? - neegodramaa : @evellxnfrCRF juve ta perdendo pro Napoli ? - inter_nate : Al momento dell’assegnazione del rigore per il Napoli, dalla panchina della Juve si è sentito Bonucci urlare a Chie… -