Napoli | Clemente fa gli auguri allo ‘sfidante’ Bassolino

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- “Ho appena fatto gliad Antonioper la sua candidatura“. Lo scrive sul suo profilo facebook Alessandra, assessore ai Giovani del Comune die candidata sindaco per il movimento demA, fondato e presieduto dal sindaco Luigi de Magistris che a giugno terminerà il secondo mandato. “Apprezzo sempre chi fa le cose alla luce del sole – scrive– Avere degli altri candidati ufficialmente in campo fa bene al dibattito e quindi alla costruzione del futuro della città secondo le regole previste dalla democrazia. Apprezzo molto che ci sia la volontà di valorizzare le energie giovani: è ora di iniziare a farlo in Italia e di investire nel futuro e non nel passato per cambiare lo stato presente delle cose. Per questo – ...

'Ringrazio Antonio Bassolino della sua candidatura, perché è un elemento in più per votare Alessandra' ha proseguito il sindaco di. 'Alessandra - spiega de Magistris - rappresenta la ...Come nel 1993 si candiderà a sindaco di. Per il capoluogo campano alcuni nomi sono già stati ufficializzati. Nel segno della continuità con De Magistris c'è Alessandrae nel ...«Ringrazio Antonio Bassolino della sua candidatura, perché è un elemento in più per votare Alessandra Clemente» ha proseguito il sindaco di Napoli. «Alessandra - spiega de Magistris - rappresenta la ...16:29:15 NAPOLI."Mi candido a Sindaco di Napoli. Fare il Sindaco è stata l'esperienza più importante della mia vita e sento il dovere di mettermi al servizio della città: con la passione di sempre e c ...