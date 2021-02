Napoli | anziano accusa malore mentre va a fare il vaccino | muore in ospedale

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè stato colto da un improvvisosi accingeva ad entrare alla Mostra d’Oltremare per la somministrazione delanti covid, ed è morto poi in. L’, un 84enne, è stato subito soccorso dai sanitari del posto di primo soccorso allestito all’interno della Mostra d’Oltremare. E’ stato poi allertato il 118 per il trasferimento al vicino“San Paolo” con con una unità rianimativa, ma il paziente è deceduto per arresto cardiocircolatorio poco dopo essere giunto in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

