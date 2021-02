Moviola Torino Genoa | l’episodio chiave del match

(Di sabato 13 febbraio 2021)delvalido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro PasquaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Atalanta-Torino, la moviola del Corriere dello Sport: Belotti fa revocare un giallo a Romero - infoitsport : Atalanta-Torino, la moviola del Corriere dello Sport: Belotti fa revocare un giallo a Romero - infoitsport : La moviola di Atalanta-Torino 3-3: Fourneau tiene sempre la partita in mano - infoitsport : Atalanta-Torino, la moviola del Corriere dello Sport: Belotti fa revocare un giallo a Romero - gazzettaGranata : Atalanta-Torino, la moviola del Corriere dello Sport: Belotti fa revocare un giallo a Romero #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Torino

Toro.it

Allo stadio Grande, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra xxxx e xxxx: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...... elogia Rizzoli per le designazioni e spiega cosa può accadere a livello disciplinare dopo la lite Agnelli - Conte: 'E' stata la sua vittoria, Mariani è stato straordinario acon un'...Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra xxxx e xxxx: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Genoa s ...TORINO – L’arbitro Maurizio Mariani ha diretto Juventus-Inter. Al decimo minuto Lautaro Martinez (e tutta la panchina nerazzurra) reclama un contatto in area con Bernardeschi. L’argentino cade senza c ...