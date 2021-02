Moviola Spezia Milan | l’episodio chiave del match

infoitsport : Sassuolo-Spezia, la moviola del Corriere dello Sport: dubbi sul contatto Erlic-Ferrari - cmdotcom : #SerieA, la MOVIOLA LIVE: #Fourneau fischia, il bel gesto di #Belotti: 'Non è fallo'. Il Var convalida il gol di Il… - zazoomblog : Sassuolo Spezia LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sassuolo #Spezia #LIVE: #sintesi -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Spezia

Calcio News 24

L'episodio chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:...Sassuolo -: Sacchi 6 (Var Nasca). 'Nessun episodio da, l'arbitro dirige bene la partita. In controllo'. Udinese - Verona : Santoro 6 (Var Fabbri). 'Positivo il debutto in Serie A per ...Allo stadio Alberto Picco, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Alberto Picco”, Spezia e Mila ...L’episodio chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Spezia Milan. L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Milan, valido per la 2 ...