Mou - Pep, c'eravamo tanto odiati "Noi rivali solo durante le gare" (Di sabato 13 febbraio 2021) José usa parole al miele: "Quando persi mio padre, lui mi chiamò. Feci lo stesso io quando morì sua madre" Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) José usa parole al miele: "Quando persi mio padre, lui mi chiamò. Feci lo stesso io quando morì sua madre"

