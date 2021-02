Morto in rogo baracca | vittima di origine tunisina | “Da 30 anni in Italia”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si chiamava Hammed, ed era di, l’uomonella notte neldellain cui sopravviveva nelle campagne di Lusciano, nel Casertano. Sono questi i primi elementi emersi sull’identità della, che probabilmente faceva il bracciante agricolo. Ad acquisirli sono stati i carabinieri della stazione di Lusciano e del Gruppo di Aversa che stanno indagando su quanto accaduto (l’identificazione non è ancora ufficiale), ma determinante è stato anche il supporto del Comitato don Diana, i cui rappresentanti conoscevano la, e ne hanno reso noto il nome di battesimo in un post su facebook. Il coordinatore del Comitato, Salvatore Cuoci, con parole intrise di rabbia, dice che “Hammed conosceva 7 lingue ed era ...

TeleradioNews : Lusciano. Uomo morto nel rogo di una baracca: ennesima vittima dello sfruttamento di migranti? -… - Notiziedi_it : Morto nel rogo della baracca un bracciante agricolo «fantasma» - infoitinterno : Rogo in baraccopoli nel Casertano, un morto. A Lusciano incendio forse di natura accidentale - corrmezzogiorno : #Caserta Morto nel rogo della baracca bracciante agricolo «fantasma» - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia di natura accidentale -

Stanotte è nel della sua baracca nelle campagne di Lusciano, alle porte di Aversa'. I volontari del Comitato don Diana hanno infatti identificato l'uomo ieri notte nel di una ...