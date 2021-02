"Morto in auto a 20 anni, i suoi amici non fecero nulla per salvarlo" (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - "Abbiamo un testimone che dice che i ragazzi non hanno mosso un dito per aiutare nostro figlio, loro pensavano a cosa dire ai carabinieri e alle scarpe costose che indossavano, che stavano per rovinarsi, nel mentre il loro amico era incastrato dentro la macchina. Lo hanno lasciato lì senza pietà, il tasso alcolico del guidatore superava il limite consentito. Nessuno di loro ha pagato per omissione di soccorso, la legge ha deciso di non punire questi ragazzi". Nadia Pisciotta Vetrano, la mamma di Liborio, Morto a 20 anni in un incidente stradale, in un colloquio con l'AGI, chiede giustizia per il figlio, quel giovane "buono, altruista e sempre pronto a difendere i più deboli, che amava tanto divertirsi e organizzare delle serate con amici, quelli che lui ha sempre definito come una seconda famiglia". Liborio è ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - "Abbiamo un testimone che dice che i ragazzi non hanno mosso un dito per aiutare nostro figlio, loro pensavano a cosa dire ai carabinieri e alle scarpe costose che indossavano, che stavano per rovinarsi, nel mentre il loro amico era incastrato dentro la macchina. Lo hanno lasciato lì senza pietà, il tasso alcolico del guidatore superava il limite consentito. Nessuno di loro ha pagato per omissione di soccorso, la legge ha deciso di non punire questi ragazzi". Nadia Pisciotta Vetrano, la mamma di Liborio,a 20in un incidente stradale, in un colloquio con l'AGI, chiede giustizia per il figlio, quel giovane "buono, altruista e sempre pronto a difendere i più deboli, che amava tanto divertirsi e organizzare delle serate con, quelli che lui ha sempre definito come una seconda famiglia". Liborio è ...

sulsitodisimone : 'Morto in auto a 20 anni, i suoi amici non fecero nulla per salvarlo' - FoggiaCittaAper : Morto in un incidente stradale Salvatore Di Carlo, figlio di Gianni, noto imprenditore e commerciante di auto. Il c… - allauber : Sedegliano, si scontrano due auto: muore un uomo, altri cinque feriti - immediatonet : ?? Vite spezzate sulla tangenziale, morto anche un giovane foggiano di 26 anni. Tremendo frontale tra auto e tir, 2… - messveneto : Incidente mortale a Sedegliano: scontro tra due auto, coinvolte cinque persone -