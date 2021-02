Morra incavolato nero | è un governo Jurassic Park | ci hanno mentito… Terremoto nel M5S

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il senatore Nicolaaffida a un video su Fb tutta la sua amarezza: “Il MoVimento è nato per difendere alcuni valori” ma “oggi siamo di fronte a una scelta che mi sta ponendo tante difficoltà. Il quesito sottoposto agli iscritti a Rousseau si è scoperto essere non corrispondente al vero. Ieri abbiamo appreso che non è nato alcun super ministero della Transizione ecologica. Anche la agricoltura e il turismo dovevano essere oggetto di intervento”. Lo sfogo dicontro i vertici M5S Non è la prima volta chesi sfoga contro i vertici. Durante le trattative per il Conte ter aveva sentenziato: siamo diventati più dorotei dei dorotei. “Non posso – continua ogginel video – avere fiducia in unche mi sembra essere, per certi versi,“, ...

