(Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdirevuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gazzetta_it : Mont Ventoux tra storia, imprese e tragedie: quando il ciclismo diventa mito - MichGPS : #TDLP2021 3 tappa Istres – Mont Ventoux 153,9 km,3 GPM: Col de Lauris lungo 1,1 km al 4.4% Col du Pointu lungo 3,8… - infoitsport : LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: arrivo in salita! Giulio Ciccone e Fabio Aru, test importante! - urteaga_roberto : RT @NievesMoya: Istres - Mont Ventoux/Chalet Reynard / 153,9 Km. Etapa 1 Davide BALLERINI (Deceuninck – Quick Step) 4:21:49 2 Giulio CICC… - NievesMoya : Istres - Mont Ventoux/Chalet Reynard / 153,9 Km. Etapa 1 Davide BALLERINI (Deceuninck – Quick Step) 4:21:49 2 Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mont Ventoux

La Gazzetta dello Sport

Scegliere da dove cominciare non è facile. Iltrabocca di storia più che di cronaca. E di letteratura, certamente: Francesco Petrarca, in una delle più famose lettere del suo epistolario, racconta l'ascesa che fece con il fratello a ...A terra ci finisce anche Alaphilippe che aveva qualcosa in mente per ile invece adesso dovrà fare i conti con le ferite. Tappa caratterizzata da una fuga composta da cinque uomini: tra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza tappa del Tour de la Provence 2021, la Istres – Mont Ventoux/Chalet Reynard di 153,9 km. Quest'oggi è il giorno del ...Grande bis servito dal 26enne canturino della Deceuninck-Quick Step che ha avuto la meglio sull’abruzzese in rimonta. L’iridato a terra dopo un contatto con Vlasov ...