Mondiali Skicross | Fiva conquista l’oro al maschile Naeslund beffa Smith Azzurri eliminati al primo turno

(Di sabato 13 febbraio 2021) Si sono da poco concluse le prove individuali deididi scena a Idre Fjall (Svezia). In campotrionfa l’elvetico Alexche si è imposto sul transalpino François Place, il migliore nella prova di qualificazione, e sullo svedese Erik Mobaerg. Il vincitore delha avuto una condotta esemplare, in testa dall’inizio alla fine, ha sublimato con un magnifico trionfo una gara da vero dominatore. Il francese Place ha insidiato da vicino l’atleta di casandolo nel finale endo così la medaglia d’argento. Niente da fare per gliEdoardo Zorzi e Simone Deromedisagli ottavi. La sciatrice di casa Sandrasi è laureata Campionessa del Mondo ...

zazoomblog : Mondiali skicross Idre Fjäll: Simone Deromedis ed Edoardo Zorzi superano le qualificazioni. Place e Smith firmano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Skicross

OA Sport

Altri due infortuni per la squadra diimpegnata in Coppa del mondo. Lucrezia Fantelli, caduta nel corso della gara di Idre, si e' ...La sfortunata trentina non prendera' dunque parte a...Altri due infortuni per la squadra diimpegnata in Coppa del mondo. Lucrezia Fantelli, caduta nel corso della gara di Idre, si e' ...La sfortunata trentina non prendera' dunque parte a...Si sono da poco concluse le prove individuali dei Mondiali di skicross di scena a Idre Fjall (Svezia). In campo maschile trionfa l'elvetico Alex Fiva che si è imposto sul transalpino François Place, i ...Grandissima trionfo per Alex Fiva che può ora fregiarsi del titolo di campione del mondo. Ai Mondiali di Idre Fjäll (Svezia) il rossocrociato, al primo successo iridato, si è messo un inaspettato oro ...