Moggi difende Gattuso | Sarebbe interessante sapere cosa poteva fare di meglio

(Di sabato 13 febbraio 2021) Lucianosulle pagine di Liberoapertamente l’allenatore del Napoli Rino, giocando per lui l’attenuante degli infortuni Da parte nostra non riteniamo giuste le critiche che piovono da tempo sulla conduzione di, avendo dovuto, il mister, sopperire alle assenze di lunga data di Mertens e soprattutto di Osimhen che doveva essere l’uomo adatto a scardinare le difese avversarie. Contro la Juve il nigeriano va in campo ma non al, al pari di Ruiz, guarito da poco dal virus, e adesso c’è pure l’infortunio di Demme a complicare la situazione del centrocampo. A questi si aggiunge la mancanza di Manolas per infortunio e di Koulibaly per Covid e quindi difesa tutta da inventare...

Vediamo.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIPirlo: "Non è solo colpa sua, squadra costruita male" Juventus - Napoli, il campo del Mapei Stadium in pessime condizioni ...SU NAPOLI ' Mi sono trovato così bene a Napoli che ci vivo anche . Di solito la città porta ... Luie riparte e poi lancia i giocatori che vanno a mille all'ora. Io vedo il Napoli in forma ...Su Libero: "Non riteniamo giuste le critiche che piovono da tempo sulla conduzione di Gattuso, avendo dovuto, il mister, sopperire alle assenze di lunga data" ...Luciano Moggi è intervenuto in queste ore ai microfoni di 'Voce di popolo - Si gonfia la rete', su Radio Marte. "Ci sono due modi per capire che non ...