Miozzo | «Se le varianti crescono | con dolore richiuderemo le scuole Ma si punti a lockdown chirurgici»

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il ritorno degli studenti in classe ora che la mappa delle regioni è a prevalenza gialla rischia di frenare davanti ai possibili rischi per la variante inglese. Una minaccia concreta, secondo il coordinatore del Cts Agostino, che in un’intervista al Giornale mette in guardia su pericolo che «non possono essere ignorati», per quanto debba essere dimostrato che la crescita dei casi di Coronavirus con prevalenza della variante inglese siano un «ostacolo alla normale attività scolastica». Da sempresi è battuto dentro e fuori il gruppo di esperti del Cts perché l’uso della Didattica a distanza fosse ridotto il più possibile: «Sono stato e sono un sostenitore accanito del principio per cui la formazione è un imperativo sociale e politico», ha detto. La crescente preoccupazione che i contagi per la variante possano ...