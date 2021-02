Minorenne vittima di “revenge porn” | rinviato a giudizio un 26enne

(Di sabato 13 febbraio 2021) Una 13enne è rimastadi “”. È successo ad Alatri e l’autore del reato è un operaio di 26 anni. L’uomo avrebbe avuto dei rapporti sessuali con la ragazzina, che a seguito degli incontri con lui gli avrebbe inviato delle foto che la ritraevano nuda. Immagini che, il, avrebbe divulgato online. Come riportato dal quotidiano Frosinone Today: “L’avvocato del, aveva richiesto il patteggiamento a una pena di 22 mesi. Il giudice del Tribunale del Capoluogo, però, l’ha respinta”. A quanto pare, infatti, l’operaio sarebbe in possesso di altri contenuti a sfondo erotico. La legge n. 69 del 19 luglio 2019, introdotta a seguito delle note vicende legate al suicidio di Tiziana Cantone, tutela le donne che subiscono nocumento da questo tipo di odiosi reati. La normativa, ...

Nella gran parte non denunciate e colte dai genitori solo quando gravemente invasive, e dannose per la vittima che viene fortemente traumatizzata. Sono state registrate anche condotte ... Una 13enne è rimasta vittima di "revenge porn". È successo ad Alatri e l'autore del reato è un operaio di 26 anni. L'uomo avrebbe avuto dei rapporti sessuali con la ragazzina, che a seguito degli inco ... Continua senza sosta l'impegno profuso dai Carabinieri della provincia di Trapani nel contrastare la cosiddetta violenza di genere su tutto il territorio di competenza. In particolare, le ultime e div ...