Ministro Speranza annuncia proroga restrizioni ingresso viaggiatori dal Brasile

"La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza. Ho appena firmato un'ordinanza che proroga le limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all'arrivo e all'isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale". Lo ha annunciato il Ministro della salute, Roberto Speranza, con un post su Facebook nel quale ha spiegato come occorra ancora la linea della massima prudenza sul fronte dell'emergenza coronavirus a causa del circolare delle varianti. Per questo motivo limitazioni ai voli dal Brasile e anche ...

