Ministro Bianchi, la sua idea di scuola in 7 punti: personale formato e qualificato, aperta, inclusiva, che prepari alle nuove competenze (Di sabato 13 febbraio 2021) L'ex Ministro dell’Istruzione durante il suo mandato ha istituito un Comitato di 18 esperti, coordinati coordinato dall'attuale Ministro, Prof. Bianchi Patrizio. Lo scopo era di elaborare idee e proposte inerenti alle modalità di riapertura della scuola, dopo la sospensione determinata dal Coronavirus. Il mandato prevedeva anche di formulare idee e proposte sui possibili sviluppi successivi alla riapertura, con uno sguardo al futuro della scuola italiana e con particolare riferimento ai temi dell’edilizia scolastica, dell’utilizzo delle tecnologie digitali, della formazione e del reclutamento dei docenti, del sistema integrato 0-6 anni. Vi riportiamo in sette punti quello che è il contenuto del documento, pubblicato questa sera dal Ministero dell'istruzione, come a ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) L'exdell’Istruzione durante il suo mandato ha istituito un Comitato di 18 esperti, coordinati coordinato dall'attuale, Prof.Patrizio. Lo scopo era di elaborare idee e proposte inerentimodalità di riapertura della, dopo la sospensione determinata dal Coronavirus. Il mandato prevedeva anche di formulare idee e proposte sui possibili sviluppi successivi alla riapertura, con uno sguardo al futuro dellaitaliana e con particolare riferimento ai temi dell’edilizia scolastica, dell’utilizzo delle tecnologie digitali, della formazione e del reclutamento dei docenti, del sistema integrato 0-6 anni. Vi riportiamo in settequello che è il contenuto del documento, pubblicato questa sera dal Ministero dell'istruzione, come a ...

marattin : Tra le tante cose positive, scelgo un commento personale. Da 24 anni un Maestro, anche quando (in seguito) non siam… - you_trend : ?? Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini ?? Ministro del lavoro e delle politiche sociali:… - Corriere : Chi è Patrizio Bianchi: un economista che viene da Londra per il dopo Azzolina - orizzontescuola : Ministro Bianchi, la sua idea di scuola in 7 punti: personale formato e qualificato, aperta, inclusiva, che prepari… - diana1rosy : 'Speriamo che faremo bene' e 'l'ho imparato ieri': le gaffe del ministro dell'Istruzione Bianchi… -