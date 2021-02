Milano-Pesaro, finale basket Coppa Italia 2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 13 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio alle ore 18:00 l’Ax Armani Exchange Milano sfida la Carpegna Prosciutto Pesaro nella finalissima delle Final Eight 2021 di Coppa Italia. Nel deserto del Forum di Assago l’Olimpia parte con i netti favori del pronostico dopo aver travolto i campioni in carica di Venezia in semifinale. Ben più tirato il percorso di Pesaro, che ha avuto la meglio prima su Sassari e poi su Brindisi. IN TV – La partita sarà trasmessa in diretta tv sia in chiaro da RaiSport che sul satellite da Eurosport. Gli appassionati potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie ai servizi di RaiPlay, Eurosport Player e Dazn. Sportface.it vi racconterà il match in tempo reale con aggiornamenti live, tabellino, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio alle ore 18:00 l’Ax Armani Exchangesfida la Carpegna Prosciuttonella finalissima delle Final Eightdi. Nel deserto del Forum di Assago l’Olimpia parte con i netti favori del pronostico dopo aver travolto i campioni in carica di Venezia in semi. Ben più tirato il percorso di, che ha avuto la meglio prima su Sassari e poi su Brindisi. IN TV – La partita sarà trasmessa intv sia in chiaro da RaiSport che sul satellite da Eurosport. Gli appassionati potranno seguire la partita anche ingrazie ai servizi di RaiPlay, Eurosport Player e Dazn. Sportface.it vi racconterà il match in tempo reale con aggiornamenti live, tabellino, ...

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: PESARO IN FINALE DI COPPA ITALIA ?????? I marchigiani torneranno a giocarsi il trofeo dopo 17 anni! In finale trovano l'Oli… - raffaelevitali : Finale! L'urlo di @VLPesaro riempie il Forum: battuta Brindisi. E ora @OlimpiaMI1936 #LBAF8 -… - basketreborn1 : PESARO batte BRINIDISI per 69-74 ed accede alla FINALE di domani contro MILANO. Proviamo giá ad immaginare se....… - OlimpiaMI1936 : LA FINALE E' MILANO-PESARO! ???????? Domani alle 18.15 al Mediolanum Forum. #insieme #LBAF8 #MilanoPesaro @LegaBasketA - Vettaditorta : #Brindisi ha dato tutto e ha fatto una rimonta pazzesca, complice anche la stanchezza di #Pesaro. Ha avuto la palla… -