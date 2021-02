TuttoQuaNews : RT @leggoit: Milano, ladre a casa del sindaco Sala patteggiano: condannate a tre anni - leggoit : Milano, ladre a casa del sindaco Sala patteggiano: condannate a tre anni - terenziooo : Quande giocano juve ladre e internasionale milano delle uallere stanno tante di quelle pregiudicati che manco a sca… -

Milano, 13 febbraio 2021 - Hanno patteggiato una pena di tre anni, due delle tre giovanissime ladre (una, all'epoca era minorenne) che la sera tra il il 26 e il 27 maggio del 2018 entrarono nell'appartamento del sindaco di Milano Giuseppe Sala e lo svaligiarono. Lo riporta Il Giorno. La terza è finita in una comunità perché minorenne all'epoca dei fatti. La banda di giovanissime, di origine rom, era specializzata in furti in abitazioni. Il legale Davide Maria Russo ha assistito le due imputate nel patteggiamento.