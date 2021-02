Milano: al via lavori per completamento parco Alfa Romeo al Portello (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Circa 10mila metri quadrati di nuovo verde in arrivo al Portello a Milano. Sono partiti i lavori per il completamento del parco Alfa Romeo, nel quarto e ultimo lotto compreso tra viale Serra e viale De Gasperi. L'intervento rientra nel Piano integrato di intervento Portello, cui fa capo Iper Montebello che ha realizzato anche gli altri lotti del parco. Lo comunica il Comune di Milano. Il progetto ideato da Charles Jencks e Andreas Kipar e sviluppato da Land Italia, completerà la zona verde che si estende lungo viale Serra, tra via Traiano e viale Scarampo, portando il parco a un'estensione complessiva di circa 73mila metri quadrati. “Questo intervento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021), 13 feb. (Adnkronos) - Circa 10mila metri quadrati di nuovo verde in arrivo al. Sono partiti iper ildel, nel quarto e ultimo lotto compreso tra viale Serra e viale De Gasperi. L'intervento rientra nel Piano integrato di intervento, cui fa capo Iper Montebello che ha realizzato anche gli altri lotti del. Lo comunica il Comune di. Il progetto ideato da Charles Jencks e Andreas Kipar e sviluppato da Land Italia, completerà la zona verde che si estende lungo viale Serra, tra via Traiano e viale Scarampo, portando ila un'estensione complessiva di circa 73mila metri quadrati. “Questo intervento ...

petergomezblog : Bollate, alle porte di Milano focolaio con 59 positivi in due scuole: “Ci sono alcuni casi di variante inglese”… - PallaCarlo : RT @SardoneSilvia: ? L'EX SCUOLA DIVENTA HOTEL PER IMMIGRATI DI OGNI ETNIA ?? Nell'inferno di Via Zama a #Milano: edificio comunale rifugio… - 201_6445 : RT @MolinaStreetArt: 'Il mondo di sopra' by Italian artist Vesod for Arte a San Siro in Miland, Italy (2020) #vesod #miland #milano #arte… - caterinacorda1 : RT @SardoneSilvia: ? L'EX SCUOLA DIVENTA HOTEL PER IMMIGRATI DI OGNI ETNIA ?? Nell'inferno di Via Zama a #Milano: edificio comunale rifugio… - elipez58 : RT @MolinaStreetArt: 'Il mondo di sopra' by Italian artist Vesod for Arte a San Siro in Miland, Italy (2020) #vesod #miland #milano #arte… -