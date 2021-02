Milan, sei una macchina da trasferta: ecco il dato | News (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza un dato riguardante il Milan e le partite in trasferta Milan, sei una macchina da trasferta: ecco il dato News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza unriguardante ile le partite in, sei unadailPianeta

PianetaMilan : #Milan, sei una macchina da trasferta: ecco il dato | News - gabri1901 : @duppli Se sei al Milan ed ambisci a qualcosa, logicamente deve essere in su, non in giù. Più su del Milan c’è solo… - DrinhoAle : RT @NandoPiscopo1: @SSeba_95 @stetho83 @SimoneFracassi @milan_corner ripeto, ci sono marcelino e garcia liberi, non esiste solo pioli o spa… - Sebastiano73 : @edistintivo @Rougenoir1978 Io non scommetto. Tu se sei così sicuro, scommetti che se il Milan arriva tra le prime… - Adamo85677533 : @MilanSkrinjar Ho fatto questo post per Te e tanta gente mi da ragione sei proprio Tu “Milan La Corazza”???? -