PianetaMilan : #Milan, #Sconcerti: 'Rinnovo #Donnarumma? Vuole rimanere, ma...' - milansette : TMW RADIO - Sconcerti: “Donnarumma vuole rimanere al Milan, ma vuole tutti i soldi che gli propongono” - sportli26181512 : TMW RADIO - Sconcerti: “Donnarumma vuole rimanere al Milan, ma vuole tutti i soldi che gli propongono”: Il direttor… - MilanWorldForum : Sconcerti sul futuro di Donnarumma -) - bagheria9 : @cmdotcom Da milanista , sconcerti e un coglione messo in piedi che non capisce una beata mazza. Grazie per le bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sconcerti

Ilè stato fratellanza all'inizio, è diventato Pioli per molto tempo ed è stato Maldini - Massara per la qualità di idee messe nel progetto. Ora la squadra appartiene alla propria bravura. Per ...Il cammino della squadra di Inzaghi, però, non convince pienamente Marioche ha parlato ... la Lazio è alla pari con Inter,e Juventus ma ha dei punti in meno'. ©Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Sconcerti si è soffermato in particolar modo sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. “Donnarumma? Ha scelto uno ...MILANO – Siamo ormai giunti alla metà del mese di febbraio e in casa rossonera non è ancora arrivata l’intesa con Gianluigi Donnarumma per il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scade il 30 giugno ...