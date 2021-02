Milan, Romagnoli: “Sbagliato l’approccio, pensiamo all’Europa League” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Milan cade a sorpresa contro lo Spezia. I rossoneri escono sconfitti per 2-0, cedendo sotto i colpi di Maggiore e Bastoni. Ora l'Inter può piazzare il sorpasso in classifica.caption id="attachment 1060327" align="alignnone" width="2575" Romagnoli (getty images)/captionLE PAROLE DI RomagnoliIl capitano Alessio Romagnoli analizza il tracollo ai microfoni di Dazn: "Abbiamo Sbagliato la partita, è stata colpa nostra e ci prendiamo le responsabilità. Adesso dobbiamo ripartire subito dalla gara di giovedì. Problema di approccio? Non credo sia stato così, è capitata una giornata storta. Non doveva capitare perché per noi era fondamentale vincere, ora dobbiamo riprendere subito a lavorare per le prossime gare da domani. Siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni, anzi il fatto che ci sia l’Europa ci permette ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilcade a sorpresa contro lo Spezia. I rossoneri escono sconfitti per 2-0, cedendo sotto i colpi di Maggiore e Bastoni. Ora l'Inter può piazzare il sorpasso in classifica.caption id="attachment 1060327" align="alignnone" width="2575"(getty images)/captionLE PAROLE DIIl capitano Alessioanalizza il tracollo ai microfoni di Dazn: "Abbiamola partita, è stata colpa nostra e ci prendiamo le responsabilità. Adesso dobbiamo ripartire subito dalla gara di giovedì. Problema di approccio? Non credo sia stato così, è capitata una giornata storta. Non doveva capitare perché per noi era fondamentale vincere, ora dobbiamo riprendere subito a lavorare per le prossime gare da domani. Siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni, anzi il fatto che ci sia l’Europa ci permette ...

