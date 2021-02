Milan, Pioli: «Sconfitta meritata. Ibra? Tutti zitti nello spogliatoio» (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Sconfitta – «Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente, questa è stata la nostra prima Sconfitta meritata. Non siamo stati capaci di mettere in campo la giusta intensità e qualità, è stata una brutta serata per Tutti. Se non riesci ad esprimerti a certi livelli fai queste partite. Dobbiamo reagire». PROBLEMI – «Sicuramente il fatto di non dare ritmo nel muovere la palla ha favorito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vintomente, questa è stata la nostra prima. Non siamo stati capaci di mettere in campo la giusta intensità e qualità, è stata una brutta serata per. Se non riesci ad esprimerti a certi livelli fai queste partite. Dobbiamo reagire». PROBLEMI – «Sicuramente il fatto di non dare ritmo nel muovere la palla ha favorito ...

