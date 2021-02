Milan, il nuovo rinforzo può arrivare dalla Spagna: tentativo col Barcellona (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Milan pensa a Emerson Royal in caso di mancato riscatto di Dalot: nuovo tentativo con il Barcellona. Leggi su 90min (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilpensa a Emerson Royal in caso di mancato riscatto di Dalot:con il

Ultime Notizie dalla rete : Milan nuovo UFFICIALE: Pato a Orlando!

Commenta per primo Alexadre Pato è ufficialmente un nuovo giocatore di Orlando . Il brasiliano, che ha vestito la maglia del Milan, dove ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana, riparte dalla MLS nel club dove si ritirò l'ex compagno Kakà. We'...

Non solo sport. Politica: fatto il governo Draghi. Calcio e altri sport. L'epico show di 'Luna rossa' volante.

( weekend 6/7 febbraio 2021) Avanti con il Campionato ( alla prima di ritorno, con Milan e ... Fra non molto sarà di nuovo ora di musichetta da Coppa delle grandi orecchie , ma anche del brivido ...

Milan a valanga: 4-0 al Crotone ed è di nuovo primato

Milan, il nuovo rinforzo può arrivare dalla Spagna: tentativo col Barcellona

Il Milan pianifica le mosse di mercato in vista della prossima stagione. Uno degli argomenti più caldi in casa rossonera riguarda il futuro di Diogo Dalot, terz ...

