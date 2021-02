Milan | Dalot | «L’amicizia con Leao mi ha aiutato Pioli fantastico»

(Di sabato 13 febbraio 2021) Diogoha parlato della sua prima parte di stagione con la maglia delDiogo, terzino delarrivato dal Manchester United, ha rilasciato un’intervista a SportWeek dove ha parlato della sua prima parte di stagione con la maglia rossonera. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 L’ETÀ CONTA – «Penso di sì. Noi giovani siamo più disponibili al confronto colnuovo. Il fatto di conoscere da annie di essergli amico mi sta aiutando molto, ma sono stato fortunato anche nell’aver trovato un gruppo di giocatori e uno staff tecnico che sono come una cosa sola. Questo ha accelerato il mio ambientamento». SU– «La sua capacità di comunicare con i giocatori, facendo sentire utile e speciale ciascuno, sia che giochi tutte le partite, sia che ...

