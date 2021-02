Migranti: Open Arms ne raccatta 40 al largo della Libia e pretende un porto sicuro, ovviamente in Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il rimorchiatore haraggiunto una piccola imbarcazione di legno, da ore alla deriva, con a bordo 40 persone, tra cui una donna e un bimbo di tre mesi e tre ragazzi minorenni che viaggiavano soli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021) Il rimorchiatore haraggiunto una piccola imbarcazione di legno, da ore alla deriva, con a bordo 40 persone, tra cui una donna e un bimbo di tre mesi e tre ragazzi minorenni che viaggiavano soli L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : Allarme per 110 migranti in alto mare, circa 40 quelli soccorsi da Open Arms - _fiorucci : RT @ImolaOggi: Riconferma Lamorgese, Open Arms preleva altri 40 migranti - SilvanaHansb : RT @Corriere: Allarme per 110 migranti in alto mare, circa 40 quelli soccorsi da Open Arms - conci66aa : RT @piergiuseppe36: Riconferma Lamorgese, Open Arms preleva altri 40 migranti - LucianoBianch63 : RT @piergiuseppe36: Riconferma Lamorgese, Open Arms preleva altri 40 migranti -