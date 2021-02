Michele Zarrillo colpito da infarto, cosa è successo al cantante (Di sabato 13 febbraio 2021) Era il 5 giugno 2013 quando Michele Zarrillo veniva colpito da un infarto mentre si trovava in casa sua. Ecco il retroscena. “Me la sono vista veramente brutta”. Michele Zarrillo risponde così a chi gli chiede cosa abbia provato prima, durante e dopo l’infarto che lo ha colpito nel 2013. Sono passati ormai diversi anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021) Era il 5 giugno 2013 quandovenivada unmentre si trovava in casa sua. Ecco il retroscena. “Me la sono vista veramente brutta”.risponde così a chi gli chiedeabbia provato prima, durante e dopo l’che lo hanel 2013. Sono passati ormai diversi anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

radiosiciliarse : MICHELE ZARRILLO - La notte dei pensieri (LONG VERSION) - EmmanueleMiche1 : Michele Zarrillo....lei pensi a....chiavarsi sua.... moglie che alla....mia ci penso....io.... stronzo.... - _LoZio : Non giunse invece in finale Michele Zarrillo, con un brano firmato assieme a Cassella e Savio, 'Una rosa blu' - sonikmusicnet : Ora in onda: MICHELE ZARRILLO - IL CANTO DEL MARE - bizeldahh : z- Michele Zarrillo g- Gigi D'Alessio h- Rocco Hunt L- Achille Lauro/Elettra Lamborghini -