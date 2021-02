Michele Zarrillo | chi è la moglie Anna Rita Cuparo?

Leggi su chenews

(Di sabato 13 febbraio 2021)questa sera sarà nello show di Rai Uno dal titolo Parlami d’Amore in prima serata, ma conoscete sua? Veronica Pivetti e Paolo Conticini questa sera debuttano alla conduzione di una nuova prima serata di Rai Uno dal titolo Parlami d’Amore che da il via ad una serie di spettacoli che in tutto sono cinque serate. Quella di stasera è dedicata all’amore alla vigilia di San Valentino e per festeggiare questo argomento, tantissimi artisti italiani canteranno alcune delle canzoni dedicate all’amore raccontandolo in tutte le sue sfumature. Tra di loro anche, ma qualcuno di voi conosce sua? LEGGI ANCHE>>> Joe Squillo, ecco il vero nome della ...