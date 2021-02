METEO Italia Aria gelida | nevicate fin sul mare Ma arriva l’anticiclone

(Di sabato 13 febbraio 2021)SINO AL 20 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Gelide correnti artico-continentali abbracciano l’, conche si stanno spingendo fino a quote molto basse e in pianura sulle regioni centro-meridionali. I fenomeni nevosi sono incentivati da un’area ciclonica mediterranea che tende a spostarsi verso lo Ionio. La fase rigida, che comporta un crollo in picchiata delle temperature, raggiungerà il picco nelle prossime 24-48 ore. Il lago d’, ormai da molti giorni, stazionava sull’Europa Centro-Settentrionale e ora ha spostato il proprio fulcro sulle nazioni centro-orientali, richiamo ulteriori rifornimenti d’molto fredda dalla Russia. Lo sbilanciamento verso nord delsulla Penisola Scandinava contribuisce a dirottare ...

Tempo più soleggiato sul resto d'Italia, ma clima molto freddo di giorno e minime ampiamente sotto zero e ben sotto le medie climatiche. Martedì 16 le condizioni meteo sono previste in miglioramento ...La neve poi dal pomeriggio odierno fino alla giornata di domani, 14 Febbraio giungerà anche al sud, ma vediamo come nel prossimo paragrafo! Freddo e neve anche al sud- centro...