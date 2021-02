Meteo – Ecco il gelo siberiano sferza sulla nostra penisola: neve a quote basse e anche sulle spiagge (Di sabato 13 febbraio 2021) Il gelo siberiano sferza su molte regioni d’Italia dove la neve in queste ultime ore ha imbiancato anche molte località di pianura. Nevicate hanno infatti interessato alcune zone del Piemonte come Torino, la Lombardia e in queste ore sono ancora in atto su parte dell’Emilia Romagna in particolare sul comparto appenninico. Ma il tempo sta peggiorando anche sul resto del Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilsu molte regioni d’Italia dove lain queste ultime ore ha imbiancatomolte località di pianura. Nevicate hanno infatti interessato alcune zone del Piemonte come Torino, la Lombardia e in queste ore sono ancora in atto su parte dell’Emilia Romagna in particolare sul comparto appenninico. Ma il tempo sta peggiorandosul resto del

