Meteo domani domenica 14 febbraio: tempesta di San Valentino, gelo siberiano in arrivo

Meteo domani domenica 14 febbraio: ancora forte la presenza del ciclone siberiano sull'Italia. Burian sta portando neve e gelo ovunque Continua ad imperversare il ciclone Burian sull'Italia, con la ventata di aria gelida che già dalle ore della notte sono arrivate in parecchie regioni. Per la giornata di domani lo scenario Meteo, già critico oggi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

DPCgov : ??? Neve a bassa quota, piogge e venti forti al Centro-Sud. ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #13febbraio, in… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #14febbraio, in 6 regioni. ????? Ancora neve a bassa quota e venti forti al Cent… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro per domani, domenica #7febbraio, in 15 regioni da nord a sud. Consulta il bollettino… - La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: bel tempo. Vento da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 4 km/h. Raffiche fino… - Roma : Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: -1°/7°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ??… -