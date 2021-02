Mercato Juventus, Rabiot verso la Premier? Paratici valuta l’offerta inglese (Di sabato 13 febbraio 2021) Mercato Juventus – Nel post lockdown, Adrien Rabiot è completamente esploso. Dopo i primi mesi da “esubero” il francese si è preso la Juventus e la Nazionale francese. Tante buone prestazione stanno facendo ricredere tutti. Anche Pirlo lo ha elogiato pochi giorni fa, spiegando come già da qualche partita Rabiot sia in crescita. Da tempo Ancelotti lo ha messo nel mirino, l’Everton sarebbe pronto a portarlo in Inghilterra. Mercato Juventus, Rabiot verso l’Everton? Le sirene inglesi diventano ancor più grandi. Così gli occhi di Ancelotti sono finiti su Rabiot – si legge su ‘todofichajes.com’, anche perché il tecnico lo apprezza da tempo e lo ritiene un calciatore ideale per rinforzare il centrocampo dell’Everton. L’idea ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 13 febbraio 2021)– Nel post lockdown, Adrienè completamente esploso. Dopo i primi mesi da “esubero” il francese si è preso lae la Nazionale francese. Tante buone prestazione stanno facendo ricredere tutti. Anche Pirlo lo ha elogiato pochi giorni fa, spiegando come già da qualche partitasia in crescita. Da tempo Ancelotti lo ha messo nel mirino, l’Everton sarebbe pronto a portarlo in Inghilterra.l’Everton? Le sirene inglesi diventano ancor più grandi. Così gli occhi di Ancelotti sono finiti su– si legge su ‘todofichajes.com’, anche perché il tecnico lo apprezza da tempo e lo ritiene un calciatore ideale per rinforzare il centrocampo dell’Everton. L’idea ...

