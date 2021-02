Meloni parte subito all'attacco: 'Governo fatto dagli stessi che hanno affossato l'Italia' (Di sabato 13 febbraio 2021) Era nell'aria il commento schiumante di rabbia di Giorgia Meloni sulla formazione del nuovo Gorverno Draghi, e infatti non si è fatto attendere: "In che modo gli stessi che hanno messo l'Italia in ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) Era nell'aria il commento schiumante di rabbia di Giorgiasulla formazione del nuovo Gorverno Draghi, e infatti non si èattendere: "In che modo glichemesso l'in ...

