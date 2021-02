Melissa Satta si confida in televisione: “Nuovo inizio” (Di sabato 13 febbraio 2021) Melissa Satta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dopo il divorzio con Boateng: cosa dirà oggi in studio Getty ImagesPuntata davvero interessante oggi a Verissimo su Canale 5. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà Elena Santarelli, Jo Squillo e Melissa Satta. Negli ultimi mesi i giornali di gossip hanno scritto molto sull’ex velina. La donna ha divorziato dall’attuale calciatore del Monza Boateng con il quale ha avuto un bambino che oggi ha sette anni. Per i due non è stato facile anche perché la Satta credeva che quella fosse l’amore della sua vita con tanto di famiglia. Oggi dalla Toffanin parlerà della storia appena finita ma dagli account ufficiali di Mediaset è chiaro che gli argomenti saranno anche i “nuovi inizi“. Che la showgirl parlerà di qualche progetto all’orizzonte ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021)ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dopo il divorzio con Boateng: cosa dirà oggi in studio Getty ImagesPuntata davvero interessante oggi a Verissimo su Canale 5. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà Elena Santarelli, Jo Squillo e. Negli ultimi mesi i giornali di gossip hanno scritto molto sull’ex velina. La donna ha divorziato dall’attuale calciatore del Monza Boateng con il quale ha avuto un bambino che oggi ha sette anni. Per i due non è stato facile anche perché lacredeva che quella fosse l’amore della sua vita con tanto di famiglia. Oggi dalla Toffanin parlerà della storia appena finita ma dagli account ufficiali di Mediaset è chiaro che gli argomenti saranno anche i “nuovi inizi“. Che la showgirl parlerà di qualche progetto all’orizzonte ...

LaPresse_news : @sattamelissa oggi alle 16 su #canale5 ospite a #Verissimo Parlerà della sua vita privata e professionale con… - cheTVfa : Ecco cosa vedremo in TV nel weekend 13-14 febbraio: tutti gli ospiti di #TVTalk, #MagazziniMusicali, #Verissimo,… - DSpettacolo : Ospitata a Verissimo, Melissa Satta si è lanciata in un lungo sfogo sulla fine del suo matrimonio con Kevin Prince… - cheTVfa : Gli ospiti TV del weekend 13-14 febbraio | #ErmalMeta, #MelissaSatta, #AsiaArgento, #VittoriaSchisano e... - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO MELISSA SATTA: “Con Boateng la storia più importante della mia vita” “Desidero un fratellin… -