Melissa Satta | l’appello a Verissimo | “Ecco che cosa chiedo”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lancia un appello importante per lei: cos’è successo? La donna non ne può più di questa situazione.che ha voluto lanciare la showgirl: una situazione davvero difficile da affrontare per lei. La 35enne è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha voluto raccontare

'La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento, un dolore enorme'. Ospite di 'Verissimo' ,parla per la prima volta pubblicamente della fine della sua relazione con Kevin Prince Boateng . 'È stata la storia più importante della mia vita, un rapporto d'amore stupendo con ...torna ospite nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin. La ex velina di Striscia La Notizia racconta: 'io ho avuto il Covid con mio figlio. Stai attenta però poi capita e ...Melissa Satta e la rottura con Boateng. L’annuncio era arrivato poco prima di Natale e ha spiazzato i fan della coppia e tutti coloro che hanno realmente creduto al loro ritorno ..."La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento, un dolore enorme". Ospite di "Verissimo", Melissa Satta parla per la prima volta pubblicamente della fine della sua relazione con Kevin P ...