Melissa Satta | dopo l’ex marito Kevin Boateng un nuovo amore?

Leggi su chenews

(Di sabato 13 febbraio 2021)questo pomeriggio sarà ospite di Verissimo,la fine del suo matrimonio ha già un? Ecco la verità. foto facebookTorna Verissimo con una nuova puntata in onda come sempre su Canale Cinque con Silvia Toffanin che tra le sue ospiti avrà anchevelina che ha da poco chiuso il suo matrimonio con il calciatorePrince, con cui ha anche un figlio Maddox. “La fine del mio matrimonio è stato un dolore enorme, lui è stato l’più importante della mia vita. Saremo legati per sempre da nostro figlio” queste sono alcune delle parole dette dalla giovane. A colpire però è il gossip degli ultimi mesi, chela vorrebbe già al fianco di unuomo, ci sta anche chi ...