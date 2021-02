Medagliere Mondiali biathlon 2021 | Norvegia al comando | Italia ancora a secco

(Di sabato 13 febbraio 2021) Idisi disputano in Slovenia, a Pokljuka, fino a domenica 21 febbraio. Saranno dodici i titoli iridati in palio, cinque per genere più due a squadre miste. Prima settimana con cinque prove, seconda con sette gare. Laapre vincendo la staffetta mista, davanti ad Austria e Svezia. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna iridata.# Paese O A B T 12 0 0 2 2 Svezia 1 0 1 2 3 Francia 0 2 1 3 4 Austria 0 1 0 1 5 Bielorussia 0 0 1 1 # Totale 3 3 3 9 Foto: LaPresse

dovesciare : Medagliere Cortina 2021, mondiali di sci alpino - infoitsport : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Svizzera al comando, seconda l'Austria - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Svizzera al comando seconda l’Austria - #Medagliere #Mondiali #alpino #2021: - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: subito due medaglie per la Svizzera! Un oro per l’Austria - #Medagliere… - infoitsport : Medagliere Mondiali biathlon 2021: la Norvegia centra subito l'oro nella staffetta mista -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Mondiali

Il Sussidiario.net

SCI CORTINA 2021: SVIZZERA IN FUGA Svizzera sempre più in fuga neldeisci Cortina 2021 grazie alla medaglia d'oro di Corinne Suter e al bronzo di Lara Gut - ...Le sorti dell'Italia, nel, sono legate anche alla sua prova. Sono passati 10 anni esatti ... Per Cortina questisono un bene ma è un grande peccato che questa bella Cortina non possa ...IDRE FJÄLL - Due medaglie pesanti e bellissime ai Mondiali in corso di svolgimento a Idre Fjäll: queste si sono messe al collo gli atleti rossocrociati. Nello Ski Cross hanno gioito Alex Fiva e Fanny ...E' ancora Dominik Paris il più veloce sulla 'Vertigine' ai Mondiali di Cortina 2021, chiudendo la seconda prova in 1:39.57, oltre un secondo più ...