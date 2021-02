Maxi incidente sull’A32 | coinvolti 25 veicoli | 30 feriti e due morti | chiusa la Torino-Bardonecchia

Fprime86 : RT @tuttosport: Maxi incidente #TorinoBardonecchia, 25 veicoli coinvolti: le immagini dall'alto ????? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Maxi incidente #TorinoBardonecchia, 25 veicoli coinvolti: le immagini dall'alto ????? - ricatti88 : RT @tempoweb: Maxi-tamponamento sulla #A32, due morti e 25 auto coinvolte. Sangue sul miniesodo per la montagna #torino #bardonecchia #13fe… - tempoweb : Maxi-tamponamento sulla #A32, due morti e 25 auto coinvolte. Sangue sul miniesodo per la montagna #torino… - tuttosport : Maxi incidente #TorinoBardonecchia, 25 veicoli coinvolti: le immagini dall'alto ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi incidente

E' il bilancio deltamponamento avvenuto sull'autostrada A32 Torino - Bardonecchia.molto probabilmente causato dalla presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ...tamponamento sull'autostrada A32 Torino - Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della ... ORE 10.02 Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualchein Piemonte, dove è ...Drammatico incidente stradale sulla Torino-Bardonecchia. Due persone morte, 31 ferite, 25 i veicoli coinvolti: questo il bilancio, purtroppo provvisorio, del maxi tamponamento avvenuto in mattinata ...Roma, 13 feb. (askanews) - Almeno un morto e una decina di feriti, di cui uno in gravissime condizioni; venticinque auto coinvolte. E' il ...