Maxi incidente sulla Torino-Bardonecchia, coinvolti 25 veicoli: 2 morti (Di sabato 13 febbraio 2021) Un tragico incidente stradale sulla Torino-Bardonecchia ha coinvolto questa mattina 25 veicoli, causando 2 morti e almeno 31 feriti. TwitterIl ghiaccio generato nelle ultime ore dall’abbassamento delle temperature nel Nord Italia ha causato nella mattinata di oggi, sabato 23 febbraio, un Maxi tamponamento a catena nel Torinese. L’incidente stradale si è verificato sull’autostrada A32, direzione Torino-Bardonecchia, all’altezza di Salbertrand e poco prima della galleria Serre La Voute. Il bilancio del drammatico accaduto, in cui sono rimasti coinvolti 25 veicoli, segna al momento 2 persone morte e almeno 31 feriti, di cui 3 in codice rosso e 4 in codice giallo. A ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021) Un tragicostradaleha coinvolto questa mattina 25, causando 2e almeno 31 feriti. TwitterIl ghiaccio generato nelle ultime ore dall’abbassamento delle temperature nel Nord Italia ha causato nella mattinata di oggi, sabato 23 febbraio, untamponamento a catena nel Torinese. L’stradale si è verificato sull’autostrada A32, direzione, all’altezza di Salbertrand e poco prima della galleria Serre La Voute. Il bilancio del drammatico accaduto, in cui sono rimasti25, segna al momento 2 persone morte e almeno 31 feriti, di cui 3 in codice rosso e 4 in codice giallo. A ...

aripov_sarvar : RT @tuttosport: Maxi incidente #TorinoBardonecchia, 25 veicoli coinvolti: le immagini dall'alto ????? - ricatti88 : RT @tempoweb: Maxi-tamponamento sulla #A32, due morti e 25 auto coinvolte. Sangue sul miniesodo per la montagna #torino #bardonecchia #13fe… - tempoweb : Maxi-tamponamento sulla #A32, due morti e 25 auto coinvolte. Sangue sul miniesodo per la montagna #torino… - tuttosport : Maxi incidente #TorinoBardonecchia, 25 veicoli coinvolti: le immagini dall'alto ????? - amerigormea : RT @fanpage: Tragedia in autostrada, il bilancio è di due morti e 31 feriti #13febbraio -