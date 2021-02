Marta Cartabia | ex presidente della Consulta e giurista “ciellina” | chi è il nuovo ministro della Giustizia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb –è stata nominata intestataria del ministero, ereditando la pratica dal discussogrillino Alfonso Bonafede. Un’altra tecnica per Mario Draghi, che sceglie per la sua squadra l’ex, costituzionalista e molto accademica Laha sul groppone la pesante eredità delle riforme di Bonafede che, nonostante tutto, vanno portate avanti. Draghi nellezioni ha già detto che la riformacivile (da circa un anno alla commissionedel Senato) ha la priorità. La riforma sulla ...

Corriere : Marta Cartabia al posto di Bonafede. È stata la prima donna presidente della Consulta - you_trend : ?? Ministro della giustizia: Marta Cartabia ?? Ministro della difesa: Lorenzo Guerini ?? Ministro dell'economia e delle finanze: Daniele Franco - Corriere : ?? Le prime anticipazioni sono: Ministro della Cultura: Dario Franceschini Ministro del Lavoro: Andrea Orlando Minis… - Alice160383 : RT @isentinelli: ' La Costituzione italiana protegge la famiglia, differenziandola da altre forme di convivenze e non permette il matrimoni… - DossiCarla : RT @guidotweet: Avevamo mezzo stato maggiore del Conte I al Congresso di Verona in mezzo agli arcipreti ortodossi e agli emissari di Putin,… -

La compagine 'rosa' del governo è composta da, Luciana Lamorgese, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Fabiana Dadone, Elena Bonetti, Erika Stefani e Cristina Messa. Gli uomini sono ...Ministri con portafoglio: Luigi Di Maio ministro degli Esteri; Luciana Lamorgese ministro dell'Interno;ministro della Giustizia ; Lorenzo Guerini ministro della Difesa; Daniele ...Quando non puoi prenderti tutto, allora puntelli le casematte. È quello che ha fatto Mario Draghi. Non poteva non tenere conto dei partiti.«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.» Alle 12 di oggi 13 febbraio 2021 ha ...