Maria Teresa Ruta: le prima parole dopo l’addio al GF Vip (Di domenica 14 febbraio 2021) Poco più di 24 ore senza Maria Teresa Ruta e nella casa del GF Vip si sente già la sua mancanza. La conduttrice era una delle vere anime dello show, che con il suo addio ha perso davvero la parte più scanzonata.La madre di Guenda Goria è rientrata in possesso del suo smartphone e sta cercando di rispondere a tutti i suoi sostenitori. Attraverso le sue stories Mary T ha rivelato che sta bene, ma che si sta riprendendo dallo shock dell’uscita. “Ciao a tutti. Sono qui e sto bene. Ma sapete che ci vuole un po’ di tempo per riprendermi un po’. Sono stata sommersa da messaggi, Whatsapp e poi… è arrivato Roberto. Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò. Dovessi finire a ferragosto. Vi lascio con un vostro video che mi ha commosso. Grazie di tutto quello che avete fatto e del vostro affetto. Siete tantissimi, forse troppi? Ci vediamo ... Leggi su biccy (Di domenica 14 febbraio 2021) Poco più di 24 ore senzae nella casa del GF Vip si sente già la sua mancanza. La conduttrice era una delle vere anime dello show, che con il suo addio ha perso davvero la parte più scanzonata.La madre di Guenda Goria è rientrata in possesso del suo smartphone e sta cercando di rispondere a tutti i suoi sostenitori. Attraverso le sue stories Mary T ha rivelato che sta bene, ma che si sta riprendendo dallo shock dell’uscita. “Ciao a tutti. Sono qui e sto bene. Ma sapete che ci vuole un po’ di tempo per riprendermi un po’. Sono stata sommersa da messaggi, Whatsapp e poi… è arrivato Roberto. Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò. Dovessi finire a ferragosto. Vi lascio con un vostro video che mi ha commosso. Grazie di tutto quello che avete fatto e del vostro affetto. Siete tantissimi, forse troppi? Ci vediamo ...

