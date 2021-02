Mara Carfagna ministro per il Sud e la coesione territoriale: le sue battaglie in politica (Di sabato 13 febbraio 2021) Un passato da modella e un presente attivo nella politica italiana: Mara Carfagna, 45enne salernitana, già ministro per le Pari Opportunità nel quarto governo Berlusconi, è chiamata oggi a ricoprire il vertice del ministero per il Sud e la coesione territoriale. Lo farà nel governo Draghi, insediato su incarico del presidente Mattarella. Esponente di Forza Italia di lunga data, la Carfagna torna al Colle dopo 10 anni: era infatti il 2011 quando si concludeva il mandato del dicastero di Largo Chigi. Leggi anche >> Elena Bonetti, chi è il ministro riconfermato per le Pari Opportunità e la Famiglia Mara Carfagna, chi è il ministro per il Sud e la coesione ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Un passato da modella e un presente attivo nellaitaliana:, 45enne salernitana, giàper le Pari Opportunità nel quarto governo Berlusconi, è chiamata oggi a ricoprire il vertice del ministero per il Sud e la. Lo farà nel governo Draghi, insediato su incarico del presidente Mattarella. Esponente di Forza Italia di lunga data, latorna al Colle dopo 10 anni: era infatti il 2011 quando si concludeva il mandato del dicastero di Largo Chigi. Leggi anche >> Elena Bonetti, chi è ilriconfermato per le Pari Opportunità e la Famiglia, chi è ilper il Sud e la...

