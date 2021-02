Manchester United, Solskjaer non si nasconde: “Sto seguendo Haaland e il suo futuro…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Non è la prima volta che lo ammette ma adesso che le cose in quel di Dortmund non vanno proprio a gonfie vele, ogni rumors di mercato può diventare qualcosa di più. Ecco perché le parole rilasciate dal manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer al media norvegese VG sanno tanto di base per una futura operazione per portare in Red Devils il bomber Erling Haaland.Solskjaer strizza l'occhio ad Haalandcaption id="attachment 767865" align="alignnone" width="594" Solskajer (Getty Images)/caption"Erling avrà una carriera fantastica. Sto seguendo Erling e l'ho sempre detto", ha esordito senza troppi problemi il tecnico del Manchester United Solskjaer. "Se non sbaglio abbiamo trascorso insieme circa 18 mesi. Quasi due ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Non è la prima volta che lo ammette ma adesso che le cose in quel di Dortmund non vanno proprio a gonfie vele, ogni rumors di mercato può diventare qualcosa di più. Ecco perché le parole rilasciate dal manager delOle Gunnaral media norvegese VG sanno tanto di base per una futura operazione per portare in Red Devils il bomber Erlingstrizza l'occhio adcaption id="attachment 767865" align="alignnone" width="594" Solskajer (Getty Images)/caption"Erling avrà una carriera fantastica. StoErling e l'ho sempre detto", ha esordito senza troppi problemi il tecnico del. "Se non sbaglio abbiamo trascorso insieme circa 18 mesi. Quasi due ...

