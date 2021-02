Malumori e tanta delusione ma nel Movimento non ci saranno scissioni Lo sfogo degli ortodossi sui social I vertici però sono sicuri che nessuno lascerà i 5S

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 13 febbraio 2021) Come spesso si dice, i numeriargomenti testardi. Ma anche i numeri, quando si vuole in maniera testarda rigirare la frittata a proprio piacimento, posdar adito a più letture. Ed è esattamente quanto capitato ieri nelcinque stelle dopo la lettura della squadra di governo di Mario Draghi. Nelle chat, a seconda dei casi, era tutto un esultare o un criticare. “Abbiamo quattro ministeri! Ottimo lavoro”, scriveva qualcuno. “Abbiamo un solo ministero più di Forza Italia e peraltro due senza portafoglio”, ribatteva qualcun altro facendo anche notare di aver perso un ruolo chiave come il ministero dello Sviluppo economico, finito peraltro a un uomo potente della Lega come Giancarlo Giorgetti. Tutti appunti legittimi e suffragati dai fatti, ma che suonano in maniera differente (anche opposta) a seconda di chi li ...