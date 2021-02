Maltempo | tante chiamate ai vigili del fuoco per il vento Allerta ghiaccio in vallata

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ideldi Prato sono impegnati da questa mattina per numerosea seguito del forteche si sta abbattendo sulla città, in particolare nella zona della Chiesanuova. Dalle 8 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo tante

LA NAZIONE

I vigili del fuoco di Prato sono impegnati da questa mattina per numerose chiamate a seguito del forte vento che si sta abbattendo sulla città, in particolare nella zona della Chiesanuova. Dalle 8 di ...... rispondendo aistanze diversificate, che incrociavano l'emergenza neve a quella covid. Una ... Didattica sospesa da oggi, una decisione che è stata tempestiva anche sul fronte, si ...Vigili del Fuoco, tanti interventi nelle Marche a causa della neve. Nessun danno a persone - picenotime.it - IT ...Arpaise (Bn) – Un’altra frana ha colpito la comunità di Terranova Frazione di Arpaise nella giornata di venerdì in Via Perrillo. Dopo la prima frana del 10 febbraio, sempre a Terranova, abbattutasi su ...