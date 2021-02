Maltempo | frana ad Arpaise | paura per associazione ambientalista

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un’altraha colpito la comunità di Terranova Frazione dinella giornata di venerdì in Via Perrillo. Dopo la primadel 10 febbraio, sempre a Terranova, abbattutasi su un capannone, dove ha perso la vita un cagnolino, la pesanteha colpito l’, l’organizzazione di tutela ambientale Terranova Arte Natura. L’da diversi anni svolge laboratori di tutela ambientale e cura di giardini e parchi, progetti sociali e formazione dei giovani, infatti prima della pandemia del Covid tanti sono stati gli eventi, le manifestazioni organizzate da questa organizzazione nel loro laboratorio di Terranova. Momenti di tensione per i titolari dell’organizzazione, che ...

