Maltempo | Coldiretti mobilita trattori spalaneve contro il pericolo gelo

Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E' quanto afferma Coldiretti in riferimento all'ondata di Maltempo con nevicate in tutta Italia anche a bassa quota, dal Piemonte alla Campania fino alla Puglia. I mezzi agricoli sono importanti – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili, per garantire la viabilità e per scongiurare l'isolamento delle abitazioni e delle stalle con gli animali soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, per garantire le forniture alimentari e le consegne del latte, grazie alla maggiore ...

